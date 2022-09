Influenciadora detona piada machista de Bruno: “Como se as mulheres fossem objetos de consumo”

Dupla de Marrone recebeu o coió de Luana Targino que disse que vai tomar as medidas cabíveis

Luana Targino não se calou diante da piadinha machista de Bruno, da dupla Bruno e Marrone. A influenciadora disse que vai tomar as medidas cabíveis diante do fato depois que ele publicou uma montagem de uma foto dela no Instagram.

Na foto, Luana aparece ao lado de uma amiga segurando um peixe e nela tinha escrito: “Tilaska, Tilápia e Tikebra”. Claro que a imagem foi apagada do perfil depois de um tempo, o bafafá corre solto.

“É inadmissível, em qualquer setor da sociedade, a propagação ou incitação de discurso misógino, como se as mulheres fossem objeto de consumo, sobretudo partindo de uma pessoa com tamanha expressão no meio artístico, tal qual cantor Bruno”, diz o texto de Luana.

A assessoria jurídica da influenciadora se pronunciou e disse que vai tomar as medidas necessárias para “mitigar os danos causados à sua imagem”.