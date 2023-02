Influenciadora de Brasília expõe relacionamento tóxico: “Falou que eu era uma lascada, moradora do Guará”

Kelly Holliver contou que não estava mais chateada com a história e disse que não se relaciona mais com pessoas de Brasília

Minha gente, Guará voltou a ser uma das cidades mais comentadas das redes sociais, depois que Kelly Holliver, moradora do bairro, mostrou que sofreu preconceito por ser moradora do bairro. A influenciadora usou as redes sociais para soltar o verbo diante de um affair que teve, que disse que não deveria ter levado ela para jantar no Bloco C, mas sim no Bomba do Guará. Eita!

“Eu nunca fui de me relacionar com pessoas daqui, meu ex é de São Paulo, acho tudo muito problemático. Fui e falei que ia prestar atenção nas pessoas daqui, fiquei com essa pessoa e não sei o que é pior, me humilhar ou ele ir lá e falar para outro que ficou comigo, tipo, pessoas adultas fazem isso?”, iniciou.

A musa ainda explica que o tal lancinho chama ela de gorda. “A pessoa comentou que ficou comigo e a outra me ligou e falou que eu era tudo que todo mundo falava. ́Você é uma gorda que mora nesse Guará, nunca deveria ter te levado no Bloco C no máximo no Bomba do Guará’. A pessoa ficou falando que eu era uma lascada moradora do Guará”, disse.

“Eu já estava falando para essa pessoa me passar o pix que eu pagaria todos os gastos que ela teve comigo. Prometi para mim mesmo não ofender mais ninguém e bloqueei de tudo, de todas as minhas redes. Misericórdia”, finalizou.

“Essas pessoas tem 30 e tantos anos, quase quarenta e eu sigo com o meu trauma de conhecer pessoas da minha própria cidade, né?”