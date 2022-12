Influenciadora de 19 anos se envolve com menino de 11, desabafa nos stories e desativa o Instagram

Giu Moro usou os stories para se pronunciar diante do caso e ainda disse que medida judiciais estão sendo tomadas

Xiii gente, eu não sei se vocês sabem que é crime se relacionar sexualmente e com segunda intenções com crianças, né ? Não me venham com essa história de que 11 anos já sabe o que está acontecendo, porque não acredito nisso. Uma influenciadora de 19 anos se relacionou com um menino de 11 anos e disse não saber que ele tinha essa idade por ter omitido, logo depois de ser atacada ela usou as redes sociais para falar sobre o assunto.

“Acho que todo mundo já sabe o que tá acontecendo, então vim dar meu pronunciamento. Chegou até mim um áudio de uma senhora me difamando e denegrindo a minha imagem com mentiras absurdas que vão de locais onde supostamente eu moro até ações crimibnosas”, disse Giu Moro nos stories.

A influenciadora ainda conta que sabe da sua culpa e que não está tirando a culpa de ninguém. “Sei que errei e estou extremamente arrependida (a situação já está sendo resolvida entre eu e a família do menino)”, escreveu.

“O menino em hipótese alguma comentou sobre a idade comigo mesmo eu tendo perguntado, ele simplesmente trocou de assunto. E se eu soubesse a idade real , nunca teria me relacionado”, explicou.

Ela ainda explicou que quem falar do seu nome, ela vai tomar as medidas cabíveis na justiça do Rio de Janeiro. Eu posso saber que tipo de influencer é essa? Influenciando a pedofilia? Eu torço para que Giu Moro seja esquecida na tumba e não tenha o engajamento necessário para que um dia vire influenciadora. Afe! Subcelebridade sem noção, sem respeito, sem princípios e sem ética.