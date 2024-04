Influenciadora com câncer terminal  realiza o sonho de se casar

Ai gente, tenho que confessar que em todos os meus bons vividos anos, nunca fiquei tão apaixonada por um casal como estou por esses pombinhos, que agora estão oficialmente casados no civil.

No último sábado (13), a influenciadora Isabel Veloso , que ficou conhecida por expor sua rotina nas redes sociais, após ser diagnosticada com câncer terminal, compartilhou com seus seguidores que realizou o sonho de se casar com o seu noivo, Lucas Borba.

“Civil dos noivinhos. Primeiro passo já foiiiii, agora rumo ao dia 22”, escreveu a influenciadora.

Isabel, que possui estimadamente apenas mais 6 meses de vida, também revelou que está em contagem regressiva para a próxima segunda (22), quando ela e Lucas irão realizar mais um cerimônia de casamento, desta vez de forma religiosa.

“Já podemos iniciar a contagem regressiva? Vem dia 22/04/24 Casamento Isabel e Lucas. Utilizem o lembrete para não perder nada desse grande dia”, completou Isabel.