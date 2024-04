Influenciador Gui Polêmico é alvo e operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro

Genteee, o que está rolando??? Na manhã desta quarta-feira (17), a polícia civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Sorte Grande contra grandes influenciadores, como Luiz Guilherme de Souza, mais conhecido como Gui Polêmico, que promoviam falsas rifas na internet, dentre eles, ninguém menos que Gui Polêmico.

De acordo com as investigações, o esquema em questão, onde os suspeitos divulgavam sorteios de bens que nunca eram entregues, como rifas com prêmios em dinheiro, lotes de telefones celulares, veículos de luxo e até mesmo apartamentos, já teria movimentado pelo menos R$15 milhões.

Além de Gui Polêmico, outros influenciadores que estão sendo investigados pela PC Carioca são: Samuel Bastos de Almeida, o Almeida do Grau, e Nathanael Cauã Almeida de Souza, conhecido como Chefin. Todos são alvo de mandados de busca e apreensão.