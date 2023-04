Influenciador fala sobre pensão polêmica: “É inacreditável dizer que falta pro básico”

Sharkão usou as redes sociais após sua ex-esposa dizer que não consegue comprar o básico para a filha do casal com o valor da pensão que ele paga todo mês

Virou polêmica o valor da pensão alimentícia que Sharkão paga para a sua filha todos mês. Tudo isso começou com a sua ex-esposa dizendo que o valor não dava para comprar nem o básico, logo ele usou as suas redes sociais e não deixou de falar sobre o assunto, visto que ele também tem parte na história. “É inacreditável dizer que falta pro básico, falta pra comprar fruta, mesmo enviando 17.300 reais esse mês. Imagina, você, se você recebesse 17.300 reais, conseguiria comprar fruta para uma neném de 8 meses?”, questionou ele. O influenciador ainda colocou prints dos pixs feitos para a mãe da filha e diz que envia dinheiro a mais para as despesas. “Infelizmente eu mando dinheiro pra minha filha e ele é gasto com alguma outra coisa. Acha que ela mandou comprovante? Não mandou e depois ainda postou dizendo que quem comprou o mordedor foi as amigas dela”, escreveu.