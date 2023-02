Influenciador de viagens é impedido pela Azul de pedir seu namorado em casamento

Estevam Pelo Mundo usou os stories e disse que seria o dia mais incrível da sua vida

Que a Azul receba todo o meu shade e todo o coió da internet. A companhia aérea impediu o influenciador Estevam Pelo Mundo de pedir o seu namorado em casamento dentro de um dos seus voos. O influenciador apareceu inconsolável nos stories e disse não entender porquê ele não poderia fazer como diversos casais héteros fazem.

“Antes da Azul proibir o pedido público de casamento de 2 homens a bordo, eu tinha certeza que seria o dia mais incrível da minha vida, mas não foi!”, escreveu.

Ele ainda questiona porque foi solicitado que fizesse o seu pedido em off no próprio assento. De acordo com o influenciador, o piloto aconselhou “fazer em off no seu assento! Se não ele incomodaria os outros”.

“O comandante falou que não iria autorizar meu pedido. Insisti e expliquei o quanto isso era importante para mim”, disse. A resposta foi que ele deveria entrar emn contato com o marketing da cia aérea.