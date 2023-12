Influenciador casado com 6 mulheres, revela que perdeu a virgindade com 18 anos

Arthur revela que além de ser tímido, em sua adolescência, ele sofria muito bullying devido ao seu sobrepeso.

Meus amores, vocês sabem muito bem que para mim não existe essa de “tarde demais” para realizar algo em nossas vidas, porém, devido a machismo que é imposto em nossa sociedade, também sabemos que, para um homem, perder a virgindade aos 18 anos, é considerado muitoo tarde, principalmente se o mesmo é um querido como o que vou contar para vocês.

Conhecido por ser casado com 8 mulheres, o influenciador Arthur O Urso, de 36 anos, revelou, logo após se divorciar de duas de suas esposas que ele perdeu a sua virgindade de uma forma considerada tardia.

“Eu era muito tímido na época e tive muita dificuldade em lidar com esse assunto… Fui um adolescente com sobrepeso, já sofri muito bullying e isso me bloqueou por um tempo” iniciou o influenciador, que acrescentou: “Tinha uma pitada de romantismo e medo. Na verdade, eu sabia que a mulher que se deitasse comigo seria porque gosta de verdade de mim porque muitas me rejeitavam por causa da aparência”.

Continuando, ele revela como o tão esperado momento da “primeira vez” chegou. Apesar de ter sido basicamente “forçado” a ter sua primeira relação sexual, por seus amigos, Arthur conta que gostou da experiência e revela que, daquele dia em diante, começou a praticar ao ponto de se sentir orgulhoso do homem que se tornou.

“Fui colocado dentro da mala do carro e levado por meus amigos para um motel e só lá conheci a mulher que me relacionei. Vivi um susto grande, mas foi bom… Comecei a treinar e mantenho o foco até hoje, quase 20 anos depois. Não à toa, vivo ao lado de seis mulheres que me amam e me aceitam como sou. Sou apaixonado por elas e pelo homem que me tornei”, finalizou o influenciador.