Influencer rebate críticas após transmissão no Carnaval da Globo

Vitor diCastro não ficou calado quando teve o seu nome exposto e o seu trabalho na boca das fofoqueiras ao falarem mal da cobertura do carnaval, que esse ano, foi feita por influenciadores. Ele destacou a experiência de 12 anos como apresentador e de cinco anos como repórter para rebater comentários negativos.

“Virei influenciador porque tenho conta pra pagar, já que não nasci herdeira, e sou grato demais a todos os lugares que essa profissão me leva. Mas meus diplomas, meus DRT (registros como comunicador e ator) e toda minha bagagem e experiência é o que me fizeram chegar onde cheguei. Quer criticar? Fique à vontade, mas saiba de quem você tá falando”, publicou diCastro em suas redes sociais.

Nas publicações com trechos da cobertura, o influenciador ficou incomodado com o teor das críticas. “Crítica construtiva: estude sobre as escolas de samba, o carnaval carioca. Ser repórter carnavalesco e não saber quem foi o Quinho do Salgueiro? Um dos maiores intérpretes da história da Sapucaí? É questão de respeitar uma das maiores festas do planeta!”, alegava um dos comentários negativos. “Gosto muito de você, mas como repórter da Sapucaí não deu”, apontava outra avaliação.

“Podem falar o que quiserem de mim, mas nunca me tirar a única coisa que eu realmente sei que eu sou e que eu me entrego ao máximo pra fazer o melhor que eu posso. Queria ser melhor e fazer mais, porém eu sou o que eu consigo ser”, desabafou Vítor.