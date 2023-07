Influencer conhecida pela sua dicção ganha quadro no ‘Domingão’

Alice, de 3 anos, tornou-se apresentadora de um quadro de crianças superdotadas no programa de Luciano Huck

Pequena e já global, tem coisa melhor? Alice, que ficou conhecida pela sua dicção perfeita em vídeos divulgados no Tik Tok, ganhou um quadro só seu no programa do Luciano Huck, na Globo. O quadro trará crianças superdotadas para a Globo e a apresentação ficará com a bela desenvoltura de Alice.

Luciano Huck anunciou a mini influenciadora em suas redes sociais e que ela ficará responsável pelo ‘Pequenos Gênios’, a partir de domingo (09). “O nosso time do ‘Domingão’ ganhou um reforço que vai explodir o fofurômetro”, disse o apresentador.

“Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo”, completou.