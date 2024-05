Influencer acredita que as tragédia do Rio Grande do Sul tem a ver com terreiros de macumba

Michele Dias Abreu disse o que pensa em suas redes sociais sobre as tragédias no Rio Grande do Sul, mas recebeu também o hate dos internautas, afinal, ela relacionou a imagem de Deus como um castigo diante dos terreiros de macumba no estado.

“O que está acontecendo no Rio Grande do Sul: Deus está descendo com sua ira total”, afirmou ela. “Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com o maior número de terreiros de macumba, mais do que é a Bahia”, a criadora de conteúdo começou a explicar.

“Eu estava vendo ontem e em algumas igrejas alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul devido a ira de Deus mesmo”, disse Michele Dias. Em seguida, a influencer afirmou que as pessoas estão “brincando” com o sagrado e que os inocentes estão pagando por isso. “[Estão] Misturando aquilo o que é santo. Deus é santo, não há um Deus maior do que ele e aí as pessoas estão abusando disso”, acusou ela. “Vocês podem ter certeza que Deus não divide a sua honra com ninguém e isso vai ter consequências, está tendo consequências”, finalizou ela.

Após a repercussão dos fatos, ela usou suas redes para pedir desculpas: “Me expressei mal, as palavras, eu não quis de forma alguma ofender as pessoas pela religião. Baseado no que falei, queria pedir perdão para as pessoas. Estou orando por isso para que as pessoas retomem a vida delas”, ressaltou.