Inez Viana, de Terra e Paixão, confirma o fim do seu casamento com Debora Lamm

O casal de atrizes foi casado durante 13 anos e de acordo com o Jornal Extra o término do relacionamento veio com carinho e respeito mútuo

Chega, hein? Meu famosos favoritos e os meus casais do coração estão todos se separando e eu não estou gostando nada dessa história. Inez Viana e Debora Lamm acabaram de noticiar o fim do seu casamento após 13 anos juntas, dá para acreditar? “A gente se separou em 2022, mas hoje somos grandes amigas e participamos da mesma companhia (Cia OmondÉ). Debora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum”, disse ao Jornal Extra. A atriz de Terra e Paixão ainda completou: “Mesmo se eu estivesse buscando um relacionamento agora, não teria tempo devido às gravações da novela e por conta do meu trabalho no teatro. No momento, estou bem sozinha. Fui casada durante 18 anos e, depois, mais 13 anos com a Debora. Emendei um relacionamento no outro. Atualmente estou respirando um pouquinho”, concluiu.