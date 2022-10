Inês Brasil faz campanha política e afronta apresentadora: “Já deu Lula em nome de Jesus”

Cantora esteve presente na TV afiliada do SBT e não deixou de falar das crianças e do futuro do país

Eu tô berrando e não é pouco! Inês Brasil usou o seu espaço na TV para fazer uma propaganda política pra lá de necessária. Aloca! A mana foi convidada por uma TV afiliada do SBT para falar do seu show, mas acabou fazendo um apelo para todos os telespectadores. Inês não deixou de falar das crianças e disse que é muito importante saber em quem vamos votar, declarando seu apoio ao candidato Lula. “Minha nova música saiu da presidência. “Presidente Lula, dá-lhe Lula”, foi quando o presidente Bolsonaro me parou e eu falo na música: “O presidente me parou para eu tirar uma fotinha, as eu peço por favor, se o senhor não tem amor e tampouco pelo Brasil vai orar Bolsonaro ou nos abandona, por favor”, disse ela. E não parou por aí, porque Inês seguiu dando fecho na apresentadora: “Já deu Lula em nome de Jesus. Tomara que Lula veja com amor e carinho, que o Lula dê valor não só por nós, mas pelas crianças”, explicou. No final, a musa ainda mostra a realidade com detalhes e finaliza: “É muito perigoso em quem a gente vai votar”.