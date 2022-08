Indireta? “Ser grato quando precisa, é fácil…”, dispara Rezende

Youtuber postou story falando sobre ingratidão e teve o apoio dos seguidores

Fofoqueira passa por dificuldades por fofoca contada pela metade. Afee! Rezende publicou nos seus stories o maior texto sobre ingratidão, revelando que é fácil ser grato quando se precisa. O problema é que o youtuber não colocou nome aos bois deixando os fãs malucos.

“A frase da minha vida é: Ser grato quando precisa, é fácil… Ser grato quando não precisa, aí é verdadeiro… Gente com memória curta é o que mais tem…”, escreveu.

Os seguidores do youtuber concordaram com sua declaração, mas não deixaram de ficar com a pulga atrás da orelha para saber para quem ia a “direta”.