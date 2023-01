Indireta? “Quando um porco toma o castelo ele não vira rei”, dispara mãe de Larissa Manoela

Silvana Elias já deixou de seguir o noivo da filha no Instagram e disse que não tem nada a ver com o ninho vazio

Vamo dale pra não tomale! A mãe de Larissa Manoela está com poucas ideias com o noivo de sua filha e não para de usar as redes sociais como fonte de indiretas para André Frambach. Silvana adaptou um ditado turco e colocou a foto do castelo da Disney, que tem tudo a ver com sua filha, e comparou “um porco tomar o castelo”.

“Quando um porco toma um castelo, o porco não vira rei. É o castelo que se transforma num chiqueiro”, escreveu ela.

Vale ressaltar que ela já deu unfollow na filha e no noivo. Em entrevista recente ela disse que não tem nada a ver com o ninho vazio. O problema é mais em baixo e eu quero saber tudinho Dona Sil!