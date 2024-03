Inácia de Renascer troca ‘fogão’ por ‘cuzão’ no Encontro

Terminei a minha caminhada pelo Leblon e logo fui ver a minha querida Patrícia Poeta no Encontro. Edvana Carvalho estava no programa matinal da Globo, vale lembrar que ela está fazendo uma entrada faraônica em ‘Renascer’, e ele acabou cometendo a gafe de trocar ‘fogão’ por ‘cuzão’ em entrevista com Tati Machado para o programa. Aloca!

“No dia a dia a Inácia usa o cusão…fogão mesmo”, diz ela já sem graça pela gafe cometida ao vivo.

Tati Machado já pega o microfone para mudar de assunto percebendo o climão que foi gerado a partir da fala da atriz.