“Implorou para ficar comigo”, dispara Shay sobre Deolane

Ex-Fazenda contou detalhes sobre a sua conclusão nos stories e não deixou de meter o pau na advogada que fez uma live detonando o reality da Record

Jesus amado! No meu grupo de fofoca do Leblon não se fala em outra coisa senão Shay, ex-Fazenda, contando que Deolane é apaixonada por ele. O iraniano descarregou todo seu ódio na advogada depois da live polêmica da loira, em que ela meteu o pau na direção da Record diante do reality, comparando ainda A Fazenda com o Big Brother Brasil.

“A Deolane não tira meu nome da boca dela, sabe por quê? Porque ela está apaixonada por mim e levou um fora de mim. Ela quis chamar a atenção de alguma forma. Nunca olhei pra ela com olhar de desejo, porque ela não é o tipo de mulher que eu gosto”, disse.

Shay ainda manda um recado para a advogada: “Nunca, jamais, um homem no meu nível, com o meu caráter, ficaria com uma mulher como você, senhora. Então, vai lá cuidar da sua vida. E se você tem vídeos que eu estou olhando pra você, pro seu bumb*m, vai lá e processa. Você, Pétala, Moranguinho, qualquer um. Porque eu estou tomando providências”.