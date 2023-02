Imperatriz Leopoldinense leva o primeiro lugar do carnaval do Rio

Escola contou a história de Lampião através da leitura de cordel

Do meu Leblon eu pude escutar os gritos de comemoração do sambódromo em coro para a vitória de Imperatriz Leopoldinense. A escola que trabalhou a história de Lampião através da literatura de cordel levou o prêmio do carnaval de 2023 para casa abrilhantando a avenida.

O nordeste, o sertão, o clima semiárido e o cangaço foram muito bem representados pela escola que fez a avenida brilhar e levou o Sambódromo a emoção.

“Lampião é um personagem tão interessante da cultura brasileira que, independentemente de herói ou vilão, bom ou mau, criou a identidade do que é o homem nordestino”, disse o carnavalesco Leandro Vieira.