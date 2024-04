Imagem do Tio cadáver do banco mostram que ele estava vivo um dia antes de ser levado morto para sacar dinheiro

Minha gente, nesta quarta-feira (17) na GloboNews, mostrou novas imagens do idoso Paulo Roberto Braga ainda vivo e se movimentando em uma cadeira de rodas. Esse vídeo foi gravado na porta de centro comercial de Bangu, na zona Oeste do Rio, um dia antes de ele ser levado, já morto, para sacar dinheiro de um empréstimo em um banco ali perto.

Na segunda-feira (15), um vídeo mostra o idoso sendo levado por Érika de Souza Vieira Nunes, a mesma mulher que tentou com que ele assinasse um documento para saber R$ 17 mil de empréstimo em uma agência do Itaú, também em uma cadeira de rodas, mas ele já morto. Na imagem, é possível ver Paulo Roberto apoiando a mão na porta do shopping, antes de entrar.

Segundo o portal G1, um vídeo foi gravado no dia que Paulo teve alta da UPA onde ficou internado. A Fundação Saúde, que faz a gestão da UPA de Bangu, disse que ele deu entrada na unidade no dia 8 de abril e, após tratamento, teve alta no dia 15 — ou seja, um dia antes de ser levado ao banco.

Em seu depoimento, Érika, que diz ser sobrinha e cuidadora do idoso, disse que ele foi internado na semana passada na UPA de Bangu com pneumonia. O caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu).