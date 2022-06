Solange Gomes, Nakagima e Caíque Aguiar estarão na Ilha Record! Descubra os outros nomes

Gravações começaram no último dia 12, e a data prevista de estreia é 19 de julho

Hoje não, Faro! Parece que Ilha Record 2 já caiu no gosto do público, como meme de internet e mal falado no Twitter. O público comentou sobre o programa nas redes sociais e o que disseram está longe de se comparar a coisas boas. O programa com apresentação de Mariana Rios traz 8 pessoas já conhecidas da telinha.

De acordo com o site Notícias da TV, Solange Gomes, Caíque Aguiar, Jaciara Dias, Vitória Bellato, Ste Viegas e Nakagima são alguns dos participantes da segunda edição do reality.

Nas redes sociais muitos internautas disseram que o elenco só tem subcelebridade e que o elenco está de centavos.

O que eu quero mesmo, é ver Mariana Rios brilhando, isso sim, porque eu amo demais essa menina e acho que o talento dela faz qualquer programa brilhar. Será?