Igreja Universal pretende construir catedral para 1.500 pessoas no Acre

Uma mega construção está sendo erguida no Acre para os fiéis da Igreja Universal. A capacidade do templo vai chegar a acomodar 1.500 pessoas e deve começar a ser construída ainda esse ano, no Rio Branco, Acre.

Em uma cerimônia com mais de 4.000 pessoas, a filha do bispo Edir Macedo, Cristiane Cardoso e o marido, o bispo Renato Cardoso, apresentadores do programa Love School, da TV Record, anunciaram a construção da primeira catedral da Igreja Universal no estado.

Mailza Assis, vice-governadora, participou da cerimônia em que ele contou detalhes sobre a construção e o valor da obra não foi informado, assim como a data de inauguração.