Igor Rickli, marido de Aline Wirley, rebate as críticas sobre seu filho: “É só uma aviso cordial, por hora…”

Ator disse que aceitava bem as críticas sobre a sua aparência, mas não aceitava que falassem do seu filho com a cantora, Antônio

Igor Rickli mostrou suas garras ao defender o filho de comentários maldosos do tribunal critão que é a internet. O ator disse que aceitava bem as críticas, mas não aceitaria que falasse do seu filho com Aline Wirley, Antônio. Um internauta chega a falar da aparência do artista e diz que quem vai sofrer com isso é o filho. “O que te fez pensar que quero VIRAR mulher? E meu filho está ótimo! Não se preocupe. Tem um pai presente a vida inteira dele que vai fazer de tudo para protegê-lo, inclusive de sua ignorância. Cuidado você, com suas palavras…”, disse. O ator fez um exposed nos stories e disse que espera que os seguidores saibam respeitar. “É só um aviso cordial, por hora…”, finalizou.