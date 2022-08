Ator descobriu que virou sex symbol dos gays em uma sauna gay em Curitiba

Olha, parece que Igor Cosso não gostou nada, nada de ser um dos garotos propagandas de uma sauna gay no Paraná. Aloca! O ator não sabia que estavam usando sua imagem sem autorização e não deixou de compartilhar com seus seguidores do Twitter a descoberta.

“E uma sauna gay de Curitiba que estava usando fotos minhas em posts e propagandas deles no Instagram e me mandaram? Olha isso!”, escreveu no Twitter.

Cosso ainda disse que vai acionar um advogado, que é seu namorado Heron Leal. “Puta que pariu. É cada uma na minha vida, viu?”, escreveu.

Na propaganda o ator é classificado como “safofo”, uma mistura de homem safado, mas com cara de fofo.