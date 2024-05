Idosa morre na mesma agência bancária do “Tio Paulo”

Gente, acabei de receber uma mensagem de uns amigos no meu Whatsapp sobre uma mulher que morreu na mesma agência que o Tio Paulo. Não conheço muito de Bangu, mas acho que esse lugar precisa ser benzido com urgência.

A vítima se chama Maria de Santana e tinha 60 anos, ela faleceu dentro de uma agência bancária no calçadão de Bangu, localizada na zona oeste do RJ na tarde desta quarta-feira (8). Concidentemente, foi exatamente na mesma agência em que aconteceu o caso do “Tio Paulo”, onde o cadáver do idoso Paulo Roberto foi levado pela sobrinha, Érika Vieira, para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil, no dia 16 de abril.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Campo Grande foram acionados por volta das 13h para remover o cadáver de Maria de Santana depois dela sofrer um mal súbito dentro do banco. A vítima estava na agência do Itaú do calçadão de Bangu, localizada na Avenida Cônego Vasconcelos, número 65A.

Ao ser questionado sobre a morte da idosa, o Itaú Unibanco respondeu que lamenta profundamente o ocorrido e prestou solidariedade à família.

“A cliente teve um mal súbito na entrada da agência, então todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico. Em respeito à vítima, clientes e colaboradores, a unidade permanecerá fechada. Os funcionários foram acolhidos e receberão todo apoio psicológico necessário. Os clientes que precisarem de atendimento presencial devem procurar a unidade próxima, agência 8486 (Av. Cônego Vasconcelos) ou acessar os canais digitais do Itaú”, disse em nota.

Relembrando o Caso “Tio Paulo”

‘Tio Paulo’ foi levado por Érika Souza Vieira Nunes a uma agência também na Avenida Cônego de Vasconcelos para sacar cerca de R$ 17 mil de um empréstimo realizado em seu nome. Na época, a mulher entrou com o idoso em uma cadeira de rodas e ao se direcionar ao guichê pediu para que ele assinasse um documento que autorizava o recolhimento do dinheiro.

As imagens mostram que o idoso não esboçava nenhuma reação, os funcionários da agência bancária desconfiaram e acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestaram o óbito. Em seguida, a polícia foi acionada e Érika presa em flagrante.