Ícone 80, Markinhos Moura acha sacanagem ficar de fora não cantar sobre Elis Regina

O artista expõs toda a sua indignação ao ser deixado de fora desse documentário sobre Elis Regina.

Lembram do Markinhos Moura Meu Mel!? Esse icônico artista da década de 80? Era amigo pessoal e já gravou CD em homenagem à rainha Elis Regina, pois ontem, na noite desta sexta-feira, ele soltou esse comentário na sua página do Facebook. Realmente, não julgo nem um pouco a reação dele. Acho que qualquer um ficaria assim? Imagina, fazem uma documentário de uma grande amiga sua e mesmo sabendo o quão próximos vocês eram antes dela falecer e ninguém te convidar pra participar do projeto é no mínimo revoltante, né amores?

O documentário “Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” conta o processo de gravação do álbum “Elis & Tom”, de 1974, que fez sucesso em diversos países e que marcou a carreira desses grandes ícones da MPB. É desta gravação, por exemplo, o registro de “Águas de Março”, uma das canções brasileiras mais regravadas de todos os tempos.

O empresário de Elis Regina na época, Roberto de Oliveira que teve a ideia de promover o encontro e a gravação de um álbum conjunto. O disco foi gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Chegando lá eu percebi que eu tinha que filmar aquilo. Percebi que eu estava diante de um evento histórico.”, disse Oliveira.