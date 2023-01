Ícaro Silva declara torcida para Aline Wirley no BBB 23 depois de chamar o reality de “entretenimento medíocre”

Ator usou as redes sociais e disse que pretende assistir ao reality e puxar mutirão para a participante

Os famosos já estão tomando os seus lados na torcida para o seu jogador favorito dentro do BBB 23. Ícaro Silva soltou o verbo e disse que sua torcida será para Aline Wirley. Na publicação, o ator disse que vai puxar mutirão para a ex-integrante do Rouge se for preciso.

e continuará chamando em 2023 🥰🌟 https://t.co/mBSlSxC32D — Ícaro Silva (@icsilva) January 17, 2023

“Aline ilumina e eleva o nível de qualquer palco, show, jogo, espetáculo, evento ou história em que ela estiver presente. Não importa onde, sempre estarei te assistindo e torcendo por você, minha irmã. Se por um lado observo apreensivo enquanto você entra em uma arena que centraliza o julgamento do país inteiro, por outro fico feliz pela imensa sorte que o Brasil terá de te conhecer melhor e reconhecer a estrela e a pessoa gigante que você é”, escreveu.

Ícaro ainda disse que pretende se engajar na torcida pela sister. “Te amo, honro e respeito suas escolhas e, se precisar, até mutirão eu vou puxar”, completou.