Musa do Only Fans é expulsa de mercado no exterior

Iara Ferreira apontou que tudo não passa de preconceito, porque ela é gostosa

Como de fato, Iara Ferreira é uma daquelas mulheres que quando passa faz os pescoços virarem para ela e tirar a atenção de qualquer pessoa. A loira tem um corpo escultural e acredita que foi vítima de preconceito nos Estados Unidos ao ser expulsa de um supermercado.

A loira usava um vestido curto que marcava o corpo e, segundo ela, esse foi o motivo de ter sido expulsa do ambiente. “Para mim, é preconceito só porque eu sou gostosa”, disse.

Para quem não sabe, Iara é uma das atrizes das famosas pegadinhas da RedeTV! e ainda é uma das líderes na plataforma de conteúdo adulto, Only Fans.

“Me senti humilhada, fiquei em choque quando ele me tirou do mercado aos gritos. Meu look não era escandaloso. Uso no Brasil, no dia a dia, e nunca passei por isso. Acontece que acharam que eu fosse me exibir lá dentro e gravar com o celular, talvez para o Only Fans. Mas em momento algum fui para isso”, contou.