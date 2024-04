Humberto Martins relata bagunça e pede para sair dele duas produções da TV Globo

Humberto Martins é figurinha bem conhecida nos bastidores da TV Globo e, muito mais que isso, é considerado um galã pelas noveleiras de plantão. O ator contou, em entrevista ao Aloha Podcast, que desistiu de duas produções da TV carioca relatando bagunça nos bastidores e na produção.

“Pedi para sair mesmo de duas novelas de tanta bagunça, tanta degradação e incompetência dentro da produção, entende? Com os horários e privilégios a outros [atores] concedidos. De situações que eu nunca me coloquei. Isso começou a me chatear. Eu via que aquilo não mudava. Eu ia na diretoria e falava ‘não estou feliz, não estou satisfeito, isso aí é muita bagunça para o meu gosto, não gosto de trabalhar com pessoas assim’. Sou sério, gosto de organização, de tudo direitinho. São muitas pessoas que não sabem os textos. Não sabiam e ficavam na cara dura decorando na minha frente, me utilizando ainda como coach. Como uma pessoa não chegava pronta, a gente demorava horas para gravar”, disse.

O ator ainda relatou que os atrasos eram comuns, o que impedia que ele conseguisse concluir outros compromissos durante o dia, como suas consultas ao dentista. O ator ainda não deu detalhes sobre a produção que abandonou, mas ele já abandonou erão 90 (2019) e Kubanacan (2003).