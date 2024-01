Humberto Carrão e Grazi Massafera estão vivendo um romance

O que? Grazi Massafera atacou e conseguiu pontuar com Humberto Carrão. De acordo com o Jornal Extra, os dois estão vivendo um romance leve e sem compromisso depois de trocarem olhares após trocarem curtidas no Instagram, mas a discrição sempre está presente na relação dos dois. Que tudo!

Os dois estão solteiros e não têm trazido à público a relação que tem rolado nos bastidores dos holofotes. O combinado entre os dois é que não tem compromisso forte entre ambos.

Além disso, ela mantém a mesma “tática” usada no affair com o modelo Marlon Teixeira. Quando a agenda dos dois coincidia — ele viaja o mundo trabalhando como modelo —, se encontravam em algum destino paradisíaco no Brasil. O último encontro foi no fim de junho, na Praia de Taipu de Fora, na Bahia, nas comemorações dos 41 anos de Grazi.