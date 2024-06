Hulk Paraíba anuncia nascimento de sua filha com Camila Ângelo

Hulk Paraíba encheu a web de amor ao compartilhar a foto do nascimento de sua filha, Zaya. Na foto, Camila Ângelo aparece em um hospital em Miami, nos EUA.

A menina também protagonizou registros com seus irmãos, do casamento anterior do jogador com a tia de Camila Ângelo, Iran Ângelo. “Mais um grande dia de emoções em nossa vida. Sob a benção de Deus pai todo poderoso e Nossa Senhora, nasce a nossa pequena Aisha. Vivendo a magia da vida se revelar novamente diante dos nossos olhos. Filha, você chega ao mundo envolta de muito amor e luz divina”, disse ele ao postar os cliques.

E falou sobre o nome escolhido para a garota: “Aisha significa: “viva” ou “cheia de vida”, “transmite energia positiva e vitalidade.”Além disso, você transmite benção, filha. Desejo que a cada dia você possa ter experiências que te conduzam aos braços de Jesus. Você é precisa para Deus! Gratidão meu Deus, por minha família. Seja bem vinda, minha princesa, eu te amarei e te protegerei eternamente. Com carinho, do seu pai, Hulk”.