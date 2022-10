Hugo Gloss revela que surubão de Noronha é mentira: “Não aconteceu, ok?”

Jornalista revela para Marília Gabriela que nunca foi processado e queimar o filme dos outros não é a sua praia

Minha gente, o programa de Marília Gabriela no Youtube tem dado o que falar para as minhas fofoqueiras de plantão que adoram um kikiki. Hugo Gloss revelou, em entrevista para a loira, que o surubão de Noronha é mentira e que nada disso aconteceu. O jornalista ainda diz que não é do seu feitio queimar ninguém, por isso que nunca recebeu um processo.

No bate papo ele conta que recebe muita coisa íntima dos seguidores no Instagram e Marília toca no assunto de suruba: “Eu já pensei numa suruba aqui, não porque você falou vídeos”, investe a entrevistadora.

“A proveitando, o surubão de Noronha é mentira, não aconteceu, ok? Aproveitando esse espaço para deixar claro”, rebate Hugo Gloss.

O jornalista ainda cita a música de Gloria Groove. “Melhor que a subida é assistir a queda. Essa é a sociedade que a gente vive, é terrível, tento ser o mais ético possível, acredito em karma e não tenho pretensão de prejudicar ninguém”, disse.