Hudson Mendes, ex-participante do ‘Casamento às cegas’, investe em conteúdos para o OnlyFans

O lançamento do perfil de Hudson na plataforma será no fim da tarde desta sexta-feira (18).

Para quem, assim como eu, é apaixonado pelo reality show “Casamento às cegas”, que é produzido pela Netflix, e que acompanhou toda a trajetória de Hudson Mendes no programa, essa é uma grande revelação. O jovem revelou que se dedicará à produção de conteúdos adultos para a plataforma OnlyFans.

De acordo com Hudson, um dos principais motivos que o levou a investir nesse ramo foi a insistência de seus fãs. “Estou entrando para plataforma de cabeça erguida e vou me dedicar assim como me dedico nas outras redes, as pessoas podem se assustar de início pois elas tem uma imagem diferente sobre mim, como “bonzinho”, eu vou continuar sendo o mesmo, mas produzindo conteúdo adulto”, revelou

Alegando não sentir medo da exposição, Hudson conta que seu perfil oficial na plataforma deveria ser lançado ontem (17), mas devido a motivos maiores o lançamento de seu perfil foi adiado para o fim da tarde desta sexta-feira (18).