Hospital solta novo boletim médico de Faustão

Meus amores, na noite de ontem (22) o hospital Albert Einstein divulgou um novo boletim médico a respeito do quadro de saúde do apresentador Faustão, que segue internado, após ter passado por mais um transplante de órgãos, sendo desta vez, de rim.

De acordo com o boletim, Fustão está consciente, respirando sem a ajuda de aparelhos e se encontra em um apartamento da unidade, onde vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e está aguardando a adaptação do novo órgão e a recuperação de sua função renal.

“O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos”, divulgou o boletim médico.