Hospital atualiza quadro clínico do cantor Milionário

Amores, mais cedo contei para vocês que o cantor Milionário, da saudosa dupla sertaneja Milionário e José Rico, teve que ser internado, após sofrer um AVC isquêmico.

Contudo, de acordo com um novo boletim médico, o músico, que está internado na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto (SP), está consciente e ainda está passando por alguns exames e por uma equipe de reabilitação multidisciplinar de saúde.

“Ele permanece sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se por via oral. O paciente segue fazendo exames e em reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde”, notificou o hospital.