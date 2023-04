Homem se veste de aluna e invade banheiro feminino de escola

Caso aconteceu no Peru e Walter Solís Calero, de 42 anos, foi pego pelo vice-diretor saindo do banheiro da instituição

Que horror. Afe! Um homem de 42 anos foi pego pelo vice-diretor de um colégio para meninas no Peru após se vestir de menina e ficar no banheiro da instituição. Walter Solís Calero foi pego ao sair do local e está sendo investigado, em seu celular foram encontradas diversas fotos dele vestindo outros uniformes de colégios da cidade.

Os pais das alunas do colégio foram até a delegacia na intenção de dar uma boa lição no homem que será investigado. No momento, ele alegou que queria tirar fotos no banheiro da escola e que era a primeira vez que ele fazia isso.

“Do que eu vou me arrepender se eu não fiz nada?”, afirmou diante da polícia. Vale lembrar que ele foi preso contra a liberdade sexual e tentativa de atentado ao pudor contra menores de idade.