Homem rouba escola usando apenas uma calcinha em Brasília

Suspeito foi preso e a Polícia Civil ainda contou que ele já entrou na escola duas vezes

Parece até história de filme, e posso até dizer que se não fossem as imagens, eu acreditaria que a história é muito bem inventada. Um homem apareceu nas câmeras de segurança de uma escola furtando objetos, até tudo bem, o fato inusitado é que ele praticou o furto apenas de calcinha. Oi? Isso mesmo, o homem entrou em uma instituição particular no Lago Norte, em Brasília.

GENTE? Homem é preso em Brasília roubando escola de calcinha. pic.twitter.com/g6EZV8azuU — Fofoquei (@FOFOQUEl) December 14, 2022

O suspeito foi preso em flagrante e a polícia ainda disse que ele já tinha entrado duas vezes no colégio. A primeira aconteceu no sábado (10) e a segunda vez na segunda (12).

Pensa que ele levava objetos eletrônicos? Não, sifões e torneiras no primeiro furto e uma escada no segundo. A polícia ainda informou que o homem tem 40 anos e pulou o muro para invadir a escola, não dizendo o motivo de estar de calcinha na ocasião.