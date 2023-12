Homem mais bonito da Itália será padre

Edoardo Santini foi eleito o homem mais bonito da Itália em 2019 e abandonou a carreira para virar padre

Esses dias eu e minha amigas estávamos olhando o Tik Tok e vimos uma trend dos padres bonitos da Itália. O caso que venho detalhar vai ser um desses. Eduardo Santini foi eleito o italiano mais bonito do país, mas desistiu da carreira para virar padre. Dá para acreditar?

O florentino de 21 anos revelou nas redes sociais que deixou de lado seus sonhos no mundo da moda depois de anos de estudos nas áreas das artes dramáticas e da dança. “Estou no caminho para me tornar sacerdote, se Deus quiser”, anunciou Santini depois de entrar em um seminário perto de Florença.

“Decidi abandonar o trabalho de modelo, atuação e dança, mas não deixarei todas as minhas paixões, vou apenas viver todas elas de forma diferente, que será oferecendo-as a Deus”, explicou o ex-modelo.