Homem invade rádio de Congonhas e chama presidente Lula de Ladrão

Presidente embarcou no avião da FAB com destino a Brasília depois do velório de Pelé

Minha gente, esse Brasil está é muito doido, depois que Lula passou pelo velório de Pelé, em Santos, ele embarcou em Congonhas rumo a Brasília. Acontece que o sistema de rádio foi invadido por um homem que chamou o presidente de ladrão. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luiz Bacci (@luizbacci) O caso foi exposto pelo jornalista Luiz Bacci, que ainda conta que não há como identificar o responsável pelo ato. “Pode ter sido desde um piloto no aeroporto ou até mesmo uma pessoa de fora da operação, caso tenha um radiocomunicador”, escreveu na legenda do post. Os seguidores do jornalista ainda duvidam da veracidade dos fatos, pois questionam o sistema de seguranças das rádios dos aviões, um dos meios de transporte mais seguros do mundo.