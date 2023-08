Homem fica revoltado ao ser obrigado a levar a sua mãe acamada até uma agência bancária para renovar seu cartão do INSS

O filho da idosa de 93 anos teve que levá-la, de ambulância, até a agência bancária para fazer a sua prova de vida.

Amores, recentemente viralizou um tipo de vídeo denúncia em que mostra um homem levando a sua mãe, que é acamada, de ambulância, até uma agência bancária para conseguir renovar o seu cartão do INSS.

No vídeo, que foi registrado no distrito de Serra Preta, na Bahia, o homem aparece revoltado por ter que levar a idosa de 93 anos, até uma agência do banco Bradesco, para fazer a prova de vida, mesmo ela estando completamente debilitada, o que, cá entre nós, é um completo absurdo!

“Olha o estado da minha mãe (…) olha o que o idoso precisa passar para renovar o cartão que o Bradesco entrega. Uma senhora de 93 anos de idade, paraplégica, e [eles] não podem levar documento para assinar em casa e trazer, isso é um absurdo”, exclamou o filho da idosa, que continuando, apontou para um funcionário da agência bancária declarou: “Aqui está sua exigência”.

Porém, infelizmente esse não é um caso isolado. Diariamente milhares de pessoas no nosso país passam por essa situação desnecessária, que poderia ser facilmente resolvida, se os responsáveis por esse setor bancário possuíssem o mínimo de sensibilidade e empatia com os seus clientes.