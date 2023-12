Homem fica ferido após tentar furtar escola na Zona Oeste do Rio

Eitaaaaaa! Olhem só o que rolou no final da noite desta quarta-feira (27), parece que um bandido ficou gravamente ferido ao tentar furtar um colégio em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O criminoso acabou rompendo a tubulação de gás e se queimou durante uma explosão. Segundo o secretário de educação, o prejuízo é de ao menos R$ 700 mil e a tentativa de furto ocorreu no Ciep Professora Célia Martins Menna Barreto.

O bandido foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

Durante a madrugada desta quinta (28), agentes da Defesa Civil foram vistoriar a estrutura do Ciep, que ficou bastante danificada. A cozinha e o refeitório ficaram destruídos e foram interditados. De acordo com a vistoria preliminar, não há risco de desabamento da estrutura, mas técnicos devem fazer uma nova análise nesta manhã.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e o bandido foi autuado em flagrante.