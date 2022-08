Homem é enterrado vivo depois de beber e desmaiar em festival

Jovem de 30 anos bebeu e desmaiou em um festival em homenagem à Mãe Terra em El Alto, Bolívia

Socorro, Brasiiil! Um jovem de 30 anos foi enterrado vivo depois de beber e desmaiar em um festival em homenagem à Mãe Terra na Bolívia. Victor Hugo Mica Alvarez contou que conseguiu escapar do caixão, em Achacachi, uma distância de 80km do festival que participava. Jesus amado.

“Ontem à noite foi a pré-entrada [da Villa Victoria], fomos dançar, sou guia, e não lembro mais. A única coisa que lembro é que pensei que estava na minha cama e me levantei para ir ao banheiro, mas não conseguia mais me mexer. Foi quando empurrei o caixão, que tinha um vidro, que se quebrou. A terra começou a entrar pelo vidro, e então eu consegui sair. Eles me enterraram”, declarou ao Diário Página Siete, de La Paz.

Para os meus leitores de plantão que adoram tomar uma, pensem bem nas companhias de vocês, se não é bem provável de acordarem dentro do caixão. Credo!