Homem é encontrado morto em quarto de hotel com bilhete premiado de R$398 mil

Homem de 50 anos foi encontrado morto ao lado de bilhete premiado da Mega-Sena em Curitiba

Minha gente, isso sim é história de filme! Um homem de 50 anos foi encontrado morto em um quarto de hotel ao lado de um bilhete premiado da Mega-Sena. O caso aconteceu em Curitiba e a Polícia Militar confirma que o bilhete era premiado na quantia de R$398 mil.

A identidade do homem ainda não foi revelada oficialmente. “Ele é morador do interior [do Paraná] e estava na capital. Ele tinha um papel de requisição de um prêmio da Mega-Sena, em torno de R$398 mil. Ele não chegou a sacar esse dinheiro“, disse o soldado Bazani, do 12.º Batalhão de Polícia Militar.

Os peritos envolvidos no caso não encontraram marcas de violência em seu corpo e a causa da morte ainda é um mistério.