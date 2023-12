Homem chama Ciro Gomes de bandido e leva tapa na cara

O caso foi filmado pela pessoa que proferiu a agressão verbal contra Ciro Gomes em uma festa em Fortaleza

O vídeo rodou, rodou até parar na minha mãe e no meu grupo de fofoqueiras do Leblon. Ciro Gomes não levou desaforo para casa e ao ser chamado de bandido deu um tapa na cara de um homem que gravava o candidato à Presidência nas eleições de 2022 durante uma festa no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, neste domingo (03).

“Como é que rouba da população sem ser preso?”, questionou. E Ciro responde: “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”. “Tu é bandido”, volta a dizer o homem, que em seguida leva um tapa de Ciro Gomes.

Após a agressão, ele volta a se referir ao político como “bandido”. “Dei um tapa mesmo, pra você aprender a respeitar”, rebateu. “Você deu na minha cara. O Ciro Gomes deu na minha cara. Vou chamar a PM pra ele, pra ver quem é bandido aqui”, concluiu.