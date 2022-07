Herica Oliveira faz revelação sobre ex, Jonas Esticado: “Foram 5 meses de ameaça e abuso devido às traições”

Em sequência de vídeos mãe do filho do cantor, Jonas Esticado, contou que sua gravidez não foi nada fácil

Por fora é uma bela viola, mas por dentro não passa de um pão bolorento. Depois do desabafo de Herica Oliveira nos stories do Instagram sobre seu ex, Jonas Esticado, começo a perceber que os homens têm um padrão: atitudes machistas. Em vídeo a musa contou que passou por uma gravidez muito difícil marcada por ameaças e abusos.

“To buscando forças para poder conversar e esclarecer tudo para vocês. Não é fácil tomar essa decisão, não tem sido fácil, mas eu sei que vai ser o melhor para mim e para meu filho. Sei que a maioria de vocês perguntam por que eu esperei tanto tempo. E eu tenho uma resposta para isso, todo mundo sabe que sou sozinha, não tenho pai e não tenho mãe, mas antes de hoje eu não tinha coragem, muito menos quando aconteceu”, iniciou.

Herica conta que esteve com o cantor desde os 16 anos de idade e quando engravidou aos 19 anos tudo começou a ficar ainda mais abusivo. “Já tinham acontecido alguns episódios de traição e eu não podia fazer nada, porque eu vivia em um relacionamento tóxico e ninguém sabia, nem eu sabia. O tempo foi passando e eu achei que relacionamento fosse isso, gerando uma independência emocional muito forte. Me entreguei profundamente”, disse.

“Foi uma gravidez muito difícil, foram 5 meses de ameaça e abuso devido as traições e situações complicadas. Foi uma barra muito pesada, eu sofri muito, porque eu não tinha pai nem mãe. Meu pai morava em São Paulo e minha mãe nunca foi um suporte para mim, a única pessoa que me ajudava era minha tia”, contou.

Herica ainda conta que pensou que perderia o bebê e desenvolveu compulsão alimentar na gravidez. “Houve certa noite que eu estava tão angustiada que meu corpo adormeceu todo, eu achei que fosse perder meu filho aquela noite. Minha compulsão alimentar começou na gravidez, para suprir minhas necessidades eu comia, engordei bastante e sentia muito”, revelou a loira.