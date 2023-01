Herdeiro da Furacão 2000 elogia Anitta por homenagem: “Veste a blusa literalmente. Respeita a nº1”

Jonathan Costa usou suas redes sociais para elogiar a poderosa depois da imagens do seu novo projeto rodar na boca do povo

Anitta não passou despercebida pelos olhares dos moradores locais da Tijuquinha, cenário do seu novo projeto. O herdeiro da Furacão 2000 acompanhou tudo pelas redes sociais e não deixou de notar a homenagem que a musa fez ao seu “início”. Nas redes sociais, Jonathan disse que ela veste a blusa literalmente.

“Posso afirmar em meus 29 anos de vida que jamais vi um artista que chegou ao topo e lembrou da onde tudo começou. Vejo muitos falando implicitamente, dando a entender, mas mencionar? Nunca! Anitta não só fala explicitamente, como veste a blusa literalmente. #furacao2000 RESPEITA a nº1”, escreveu o cantor.

Nas imagens, Anitta aparece com o look bem característico dos funkeiros, chinelão, shortinho, fio dental e top cropped, tudo estampado com ‘Furacão 2000’.