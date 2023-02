Herança de Glória Maria é motivo de treta na família desde o ano passado

Em entrevista ao Roda Viva a jornalista contou que enquanto enfrentava o câncer de pulmão a família já puxava o assunto sobre sua herança

Se tem uma coisa que dá pano pra manga, é herança! Glória Maria mal nos deixou nesta quinta (02), e o assunto já começou a ser treta na família. Aliás ele é motivo de briga desde que ela enfrentava o câncer no pulmão, quando a família já puxava o assunto querendo saber para quem seria destinada a herança.

“Eu vi o ser humano de uma outra maneira. Muita gente que eu achava que era amiga, de repente não era”, contou em entrevista ao Roda Viva.

Glória ainda deu detalhes na entrevista dizendo que se enganou com algumas pessoas que pareciam amigas e não eram. “Tinha gente que chegava na minha casa e depois, quando viam que eu estava ótima, sumiam. Senti isso um pouco na minha família, uma coisa que me deu um susto. Só faltaram dizer ‘vamos dividir a herança’, uma herança que não existia. É uma coisa esquisita do ser humano”, lamentou.

De acordo com Notícias da TV ainda não há detalhes sobre o testamento da jornalista.