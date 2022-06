Que calor! Fotos de Henry Cavill revelam melhor fase do ator

O moreno está malhando muito para seu papel no filme ‘Liga da Justiça’

Meu pai amado, me abana que aqui o fogo pegou por todo lugar e eu quase precisei de um bombeiro quando vi as fotos do ator gatíssimo, Henry Cavill. Gente, a beleza desse homem é de outro mundo, não consigo nem explicar e colocar em palavras o que eu sinto quando o vejo. Pessoalmente eu faria um estrago.

Liberadas novas fotos do tourão Henry Cavill treinando para Liga da Justiça em 2016. pic.twitter.com/0rLHMephR1 — PAN (@forumpandlr) June 24, 2022

O ator tem se mostrado um profissional pra lá de dedicado e está em um processo de malhação e vida fitness sem pisar na bola, afinal, ele fará parte do filme ‘Liga da Justiça’. O que podemos esperar? Um super-herói cheio de músculos e dois pares de olhos azuis que me deixa salivando.

Não brinca assim comigo não, eu imploro!