Henrique Martins é eliminado da Fazenda

A noite desta quinta-feira não foi nada animadora para minhas fofoqueiras que queriam ver Henrique Martins na final da Fazenda. Acontece que a berlinda levou o peão a ser eliminado do reality da Record.

Na roça, ele recebeu apenas 5,64% dos votos do público.

O muso competiu sua vaga de permanência no reality com: Jaquelline Grohalski e Lucas Souza, mas acabou levando a pior na competição. Vale lembrar que Henrique foi parar na roça por causa da dinâmica do Resta Um