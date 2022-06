Henrique para Dona Ruth: “Tem que cuida, mulher nova e cabra véio se não comparecer ganha um sócio”

Mãe de Marília Mendonça recebeu Henrique e Juliano no seu programa de entrevistas no seu canal do Youtube

Meu WhatsApp pipocou de vídeos da entrevista de Dona Ruth com os meninos, Henrique e Juliano. A mãe de Marília Mendonça convidou a dupla sertaneja para ser entrevistada no seu canal do Youtube e não faltou boas risadas noite adentro. Henrique chegou a falar que estava com uma vida mais fit e que se não se cuidasse, sua firma receberia um sócio.

“Mulher nova e cabra velho se não cuidar e não comparecer, a chance dessa empresa ter outro sócio é grande”, diz Henrique levando todas a boas gargalhadas.

O vídeo também contou com a participação da dupla Dom Vittor e Gustavo e o produtor musical Eduardo Pepato, garantindo boas gargalhadas para quem assiste o bate papo do lado de cá. Mandou bem, Dona Ruth.

Vale lembrar que o programa de Dona Ruth no Youtube foi idealizado por Marília Mendonça, que gostava muito de receber os amigos em casa e já tinha ideia de entrevistá-los no tom de um bate-papo descontraído com cerveja e petiscos.

O primeiro vídeo da mãe da cantora, que faleceu em 2021, foi com Jorge, da dupla Jorge e Mateus. “Jorge, obrigada pela comidinha incrível que você fez e pelas histórias maravilhosas que compartilhou com todos nós”, escreveu Ruth na legenda do post