”Se encontrasse as pessoa daria um abraço e tá tudo certo”, dispara Henri Castelli sobre agressores

Ator deu entrevista exclusiva para o ‘TV Fama’ após ter ganhado o processo movido contra agressores em 2020

Henri Castelli saiu vencedor em processo judicial contra dois dos seus agressores em evento que ocorreu em 2020 em Alagoas. De acordo com o Jornal Extra, os agressores, Guilherme Aciolly e Bernardo Malta, aceitaram um acordo com o Ministério Público e terão que pagar R$40 mil em cestas básicas. O ator, por sua vez, disse em entrevista mais recente ao ‘TV Fama’ que está tudo bem e que perdoou os agressores

“Desde do que aconteceu, é com os advogados, não falo sobre isso. Nunca tive mágoa nem rancor, se um dia encontrasse as pessoa daria um abraço e tá tudo certo, o perdão prevalece no meu coração, nas leis de Deus está o perdão”, disse o galã em entrevista.

Vale lembrar que Henri teve que passar por um procedimento cirúrgico após as agressões, que levaram o ator a ter uma fratura exposta. Relembre os stories do galã:

Henri Castelli se emociona ao falar sobre agressão grave que sofreu – Parte III pic.twitter.com/sdiDAGQTUJ — Só Mídias (@MidiasSo) January 12, 2021

A briga aconteceu numa festa em Barra de São Miguel, em Alagoas, e um joga para o outro a culpa que culminou as agressões, mas não foi discutida culpa no processo por lesão corporal, de acordo com o Jornal Extra.